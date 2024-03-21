بطل العالم مع فرنسا: انتقلت إلى برشلونة بسبب امرأة

أبدى ندمه على القرار

كشف النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتي عن كواليس انتقاله من آرسنال نحو برشلونة في العام 2000 بعد تتويجه بطلاً للعالم وأوروبا مع "الديوك".

ودفع برشلونة مبلغاً يقارب 14 مليون يورو من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الشهير وقتها، مع انتقال مارك أوفر مارس لآرسنال، ولكن بيتي استمر موسماً وحيداً مع الفريق الكتالوني ولم يكن ناجحاً.

وقال بيتي مع "Stadium Astro": "رحلت عن آرسنال من أجل امرأة، أعجبت دوماً ببرشلونة وريال مدريد كونهما الأكبر في العالم، ولكن كان يجب أن أبقى في آرسنال".

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وأتبع: "أحياناً العشب لا يكون أخضر في كل الأماكن، وأن من الأفضل أن تبقى حيث يحبونك، وحيث السعادة والنجاح، لو عدت بالزمن لاتخذت قراراً مختلفاً".

ويقصد بيتي بتلك الامرأة زوجته أجاثي لو فونتان التي تزوجها في 2000، ولكن انفصلا عن بعضهما البعض عقب عامين فقط.