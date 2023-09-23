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بطل العالم مع الأرجنتين يرفض السعودية ويفضل الاعتزال!

علي سمير
Papu Gomez Lionel Messi Rodrigo De Paul Argentina Estonia Amistoso 05062022ANDER GILLENEA/AFP via Getty Images
دوري روشن السعوديالأرجنتينأ. غوميزانتقالاتإشبيليةأتالانتاالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آ

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كشف النجم الأرجنتيني بابو جوميز، عن تفكيره في الاعتزال بشكل نهائي لكرة القدم بدلًا من الانتقال للعب في دوري روشن السعودي.

صاحب الـ35 سنة يقضي الفترة الحالية من دون أي فريق بعد فسخ عقده مع إشبيلية في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، وارتبط كثيرًا بالانضمام للدوري السعودي ضمن الطفرة المبهرة التي تعيشها المسابقة في الوقت الحالي.

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وقال النجم المخضرم لـ"Eco Di Bergamo":"على الرغم من أن الأرجنتين ستظل دائمًا في قلبي، إلا أن أوروبا هي المكان الذي أريد أن أعيش فيه، وهناك شيء واحد مؤكد وهو رغبتي في العودة إلى بيرجامو معقل أتالانتا مرة أخرى لأنني أشعر بحب الجماهير هناك".

وعن فكرة الاعتزال:"لقد بذلت كل ما بوسعي من أجل كرة القدم ولا أريد أن أشعر بالمرارة في نهاية المطاف".

وأشار جوميز خلال حديثه إلى استمتاعه بالعيش في مدينة إشبيلية انتظارًا للفرصة المناسبة للعودة إلى الملاعب، ولكن لو لم يحدث ذلك سيقرر الاعتزال بشكل نهائي.

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يذكر أن السبب الرئيسي الذي دفع إشبيلية لفسخ عقد لاعب أتالانتا الإيطالي السابق، هو تحرير فاتورة الأجور والسماح بتسجيل التعاقدات الجديدة مثل ماريانو دياز وسيرخيو راموس وبوباكاري سوماري.

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