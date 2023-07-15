بطل العالم بديلًا لهاري كين .. بايرن ميونخ يريد زميل ميسي!

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تفكير نادي بايرن ميونخ في صرف النظر عن صفقة الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام مؤقتًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن أنظار النادي البافاري قد اتجهت نحو مانشستر سيتي للحصول على خدمات الأرجنتيني جوليان ألفاريز.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الأرجنتيني كان الخطة البديلة بالنسبة للفريق البافاري منذ أسابيع عديدة، ويفكر في ضمه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.
وينتهي عقد هاري كين في توتنهام بنهاية الموسم المقبل، ويستطيع الانتقال لأي فريق بشكل مجاني، في ظل مغالاة دانييل ليفي رئيس توتنهام في طلباته.
جدير بالذكر أن ألفاريز بالرغم من مشاركته كبديل في صفوف مانشستر سيتي إلا أنه لعب 49 مباراة هذا الموسم وسجل 17 هدفًا وصنع خمسة في كل البطولات.
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