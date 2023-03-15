بطل العالم مع ألمانيا يدعو للتخلي عن شارة دعم "المثليين" لأجل كرة القدم

رودي فولر يتحدث بصراحة عن رأيه في شارة دعم المثليين

دعا رودي فولر، المدير الرياضي لألمانيا، إلى حظر الشارة الداعمة للمثليين والتي أثير حولها أزمة كبيرة في كأس العالم الأخيرة في قطر.

وكانت ألمانيا قد أثارت أزمة في مونديال 2022 هي وعدد من المنتخبات لإصرارهم على ارتداء قادتهم للشارة الداعمة للمثليين، وهو ما رفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ما دفع ألمانيا تحديدًا للتراجع لأن قائدها مانويل نوير كان سيبدأ المباريات ببطاقة صفراء.

وعرض فولر، نجم ألمانيا السابق المتوج بكأس العالم والمدير الرياضي الحالي للمنتخب، رأيًا مختلفًا لصحيفة بيلد: "ينبغي علينا ارتداء شارة كابتن بألوان ألمانيا".

وتابع نجم الكرة الألمانية "ينبغي علينا وضع مثال من فترة لفترة. لكن الآن وقت عودة كرة القدم". وهو ما وافقه عليه هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا داعيًا للتوحد وتقليل أي ضغوطات على اللاعبين قبل أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا.

وكانت ألمانيا قد ودعت آخر بطولتين في كأس العالم من الدور الأول وهي سابقة هي الأولى من نوعها لبطلة العالم 4 مرات.