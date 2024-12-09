"سنكون مثل النمل".. بطل العالم يتراجع عن "القتال" في سانتياجو برنابيو!

ماذا قال توبوريا؟

تراجع الإسباني إيليا توبوريا بطل العالم في الفنون القتالية (UFC)، عن تمسكه بخوض قتال على ملعب نادي ريال مدريد سانتياجو برنابيو في الفترة المقبلة.

وكان توبوريا قد أطلق تصريحات سابقة، قال فيها إنه "حان الوقت يا دانا وايت (رئيس UFC) للمجيء إلى إسبانيا، أرغب في القتال على البرنابيو، ذلك المكان الأسطوري، لا يوجد خيار آخر".

وسأل دانا وايت الصحفيين عن سعة البرنابيو، وعما إذا كان الملعب مغلقًا أم لا (لأن منافسات UFC تحتاج إلى سقف)، وحين أكدوا له أن السعة 80 ألفًا والملعب بسقف، رد بالقول: "حسنًا يعجبني ذلك".

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لكن يبدو أن حماس توبوريا لم يستمر طويلًا، إذ قال في تصريحات لبرنامج "إل شرينجيتو": " تفضل UFC عدم إقامة البطولات في الاستادات الكبيرة".

وأضاف: "في UFC يركزون بشكل كبير على توفير تجربة مشاهدة ممتعة للجماهير، وفي الاستادات الضخمة سيبدو المقاتلون صغارًا (مثل النمل)".

يشار إلى أن توبوريا توج بطلًا للعالم لوزن الريشة بالضربة القاضية على منافسه الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي "حامل اللقب"، خلال المباراة التي أقيمت في مركز هوندا بأمريكا في فبراير 2024.