قلل الإعلامي الرياضي خالد البدر مما يقدمه الاتحاد خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أنه في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، سيختفي العميد عن الصورة.

ما هو موقف الاتحاد في جدول ترتيب الدوري المحلي؟

العميد نجح اليوم الأحد، في خطف ثلاث نقاط غالية بالفوز أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي.

الثلاث تم تسجيلها خلال 15 دقيقة فقط، بدايةً من الدقيقة 70 من عمر المباراة، عن طريق هارون كمارا "هدفين" وزياد الصحفي.

هذا الفوز رفع رصيد النمور إلى النقطة 29 وله مباراة مؤجلة، ليتفوق عن ضمك؛ صاحب الوصافة بـ26 نقطة من 14 مباراة، والشباب؛ صاحب المركز الثالث بـ25 نقطة من 13 مباراة، والنصر؛ صاحب المركز الرابع بـ23 نقطة من 14 مباراة.

"بطل الشتاء آخره"

ورغم أن العميد لم يتعثر الموسم الجاري سوى في أربع مباريات فقط حتى الآن؛ بالتعادل في اثنتين وخسارة اثنتين، إلا أن البدر لا يزال مصرًا على أنه لن يختتم الموسم بطلًا.

وكتب البدر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتحاد لن يحقق لقب الدوري .. أقصى ما يمكن تحقيقه هذا الموسم لقب "بطل الشتاء" والاحتفاظ بنسخة من صورة جدول الترتيب الحالي".

وأضاف: "بمجرد جاهزية الأندية بعد فترة الشتوية سوف تعود الأمور لطبيعتها ويحتفل الاتحاديين بالصدارة الجماهيرية فقط".

#الاتحاد لن يُحقّق لقب الدوري ..

اقصى مايُمكن تحقيقه هذا الموسم لقب "بطل الشتاء" والإحتفاظ بنسخة من صورة جدول الترتيب الحالي .. بمجرد جاهزية الأندية بعد الفترة الشتوية سوف تعود الأمور لطبيعتها ويحتفل الإتحاديين بالصدارة الجماهيرية فقط.#الاتحاد_الاتفاق — خالد البدر (@KhaleadBader) December 26, 2021

متى آخر مرة حصد بها الاتحاد لقب الدوري المحلي؟

العميد توج بطلًا للدوري السعودي ثماني مرات من قبل، كان آخرها موسم 2008-2009.

وقتها حصد النمور 55 نقطة من 22 مباراة، ليتفوق على الهلال؛ صاحب الوصافة، بفارق خمس نقاط.

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