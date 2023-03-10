بطلها رياض بودبوز .. الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل لقاء الرياض

خبر رائع يُسعد الأهلي قبل مواجهة الرياض

تلقى فريق النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، دفعة قوية قبل مباراة الرياض المقبلة، بطلها الجزائري رياض بودبوز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرياض بالجولة 25 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن رياض بودبوز أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، بعد إنهائه برنامجه العلاجي والتأهيلي، والذي تم تحديده له.

وتعرض بودبوز للإصابة بكدمة قوية في القدم اليسرى، خلال تدريبات الفريق في الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لإراحته من التدريبات الفترة الماضية.

وحصل الآن رياض بودبوز على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي، للمشاركة في المباراة القادمة أمام الرياض.