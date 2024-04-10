Luis Castro Al-Nassr 2023-24Getty
هيثم محمد

بطلب من كاسترو .. النصر يضحي بقاسم ويعوضه بلاعب الشباب

النصردوري روشن السعودي

تقليص القائمة السبب

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تحدثت أنباء سعودية عن توصية من قبل مدرب النصر لويس كاسترو بالتخلي عن لاعب الفريق محمد قاسم.

وذكرت "الرياضية" أن المدرب طلب من إدارة النادي عدم تجديد عقد الظهير الأيسر، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

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وأوضح التقرير أن كاسترو طلب تصعيد لاعب فريق الشباب بالنادي عواد أمان ليحل محل قاسم بعد أن أُعجب بالمستوى الذي قدمه رفقة الفريق في تدريبات الأسبوعين الماضيين.

وشارك أمام في لقاء أبها خلال الشهر الجاري، وبحسب التقرير، ينوي كاسترو الاعتماد عليه رفقة أليكس تيليس وأيمن يحيى يسار الدفاع.

وقالت "الرياضية" إن قرارات كاسترو تأتي على ضوء تقليص قوائم الفرق المشاركة في دوري روشن الموسم المقبل إلى 25 لاعباً فقط، من ضمنهم 10 أجانب.

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