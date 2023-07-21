بطلب شخصي من وزير الرياضة .. شرط وحيد لقدوم بوجبا إلى السعودية

السعودية تستهدف بول بوجبا نجم يوفنتوس

على الرغم من إعلان المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري قائمة فريقه يوفنتوس، للمشاركة في جولة الولايات المتحدة بتواجد الفرنسي بول بوجبا، إلا أن هناك تحركات سعودية من أجل حسم التعاقد معه.

بوجبا تواجد بالفعل خلال الفترة الماضية في جدة، مما جعل البعض يؤكد على أنه اقترب من الانتقال إلى الاتحاد أو الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن السعوديين يضعون بوجبا ضمن أهدافهم من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على طلب من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، ولكن بشرط أن يعود إلى الملاعب مرة أخرى، خاصة وأنه لم يدخل في التدريبات الجماعية مع فريقه حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن السعودية مستعدة لدفع 30 مليون يورو كراتب في 3 مواسم لبوجبا، من أجل ضمه، ولكن لم يتم الكشف عن اسم الفريق الذي سينضم له النجم الفرنسي.

قيمة عقد بوجبا الذي قد يتم تقديمه من جانب السعودية هو 8 ملايين يورو بالموسم، بالإضافة إلى 2 مليون يورو مكافآت، ليحصل على 10 ملايين في الموسم الواحد.