بطريقته الخاصة .. بيكيه يسخر من ريال مدريد بعد الخسارة بخماسية أمام سيدات برشلونة

بيكيه سخر من خسارة ريال مدريد المذلة في كلاسيكو السيدات.

سخر جيرارد بيكيه أسطورة برشلونة من فوز فريق السيدات في النادي الكتالوني على نظيره ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت يوم الأحد في الدوري الإسباني للسيدات.

فريق سيدات برشلونة أمطر شباك ريال مدريد بخمسة أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك، لحساب الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإسباني للسيدات 2023-2024.

ومع هذا الفوز العريض، تذكر بيكيه واحدة من أشهر صوره في الكلاسيكو على الإطلاق، وتحديدًا وهو يرفع يده إلى السماء في ملعب "كامب نو" في نوفمبر 2010، عندما حقق برشلونة بقيادة بيب جوارديولا فوزًا بخماسية على ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو.

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وأراد بيكيه، من خلال حسابه الشخصي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن يسخر من ريال مدريد وانتصار فريق السيدات الكبير، حيث نشر صورة تعبيرية لكف مفتوح، في إشارة إلى الخمسة أهداف، تمامًا مثلما فعل في "كامب نو".

ولم تتأخر ردود الفعل، مع العديد من المشجعين الذين تفاعلوا مع تغريدة بيكيه، وإهانات مشجعي ريال مدريد، والذين على الرغم من مرور 13 عامًا لم يتجاوزوا تلك الخسارة المهينة.