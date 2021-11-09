بطريقة مثيرة للسخرية .. برشلونة يخطط لتجديد عقد ديمبيلي

يبدو أن الأمور بدأت تتحرك بالفعل في الاتجاه الذي يريده تشافي هيرناندير، مدرب برشلونة الجديد بخصوص مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي.

تشافي وصل إلى ملعب "كامب نو" أمس وسط حضور جماهيري محدود في المدرجات للترحيب به، وذلك من أجل تقديمه مدربًا جديدًا لبرشلونة.

تشافي تحدث عن الوضع الحالي لديمبيلي وبدا واضحًا في طلبه، وقال "ديمبيلي يجب أن يستمر في برشلونة" ويبدو أن النادي استجاب بالفعل.

ما هو الوضع الأخير بين برشلونة وديمبيلي؟

ينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة في يونيو، ولا جديد بخصوص أن النادي الكتالوني يريد تجديد التعاقد، خوفًا من رحيله مجانًا الصيف المقبل.

في الوقت ذاته، برشلونة سئم من الإصابات المتكررة للاعب، ويرى أنه لم يحقق الاستفادة الفنية المرغوبة منه حتى الآن.

لذلك وحسب "سبورت" فإن إدارة النادي الكتالوني تريد أن تتبع استراتيجية جديدة في عقد اللاعب الفرنسي، معتمدة بشكل أساسي على عدد مشاركاته في المباريات.

كيف ستكون هذه الاستراتيجية؟

سيتم تقسيم عقد ديمبيلي إلى "حزم"،كل حزمة تضم عدد قليل جدًا من المباريات، وسيتقاضى اللاعب مبلغ معين في كل مرة يكمل فيها إحدى هذه الحزم.

وأضاف التقرير أن خطة إدارة برشلونة لاتزال قيد النقاش ولم يتم عرضها على اللاعب بعد لكنه يرى أنها الطريقة المثلى لتجديد عقد اللاعب لتكون وفقًا على أدائه.

الجدير بالذكر أنّ اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا انضم إلى برشلونة قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2017 مقابل 96.8 مليون جنيه إسترليني، لكن حتى الآن لم يتمكن من إثبات نفسه بالقدر الكافي، بسبب كثرة إصاباته التي أثرت على مسيرته.

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