بطريقة غير مباشرة .. فرانك كيسييه يبعث برسالة لكونتي والأهلي بعد دخوله قائمة اهتمامات نابولي

هل يرحل نجم الأهلي بنهاية الموسم؟

قد تبدو رسالة الإيفواري فرانك كيسييه؛ نجم وسط الأهلي السعودي، رسالة ختامية لموسم شاق، لكنها حملت في طياتها تلميحًا مهمًا حول مستقبله.

الإيفواري اختتم الموسم أمس الإثنين مع الأهلي بالفوز أمام الفيحاء بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، ليحتل المركز الثالث ومن ثم يتأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال النخبة الآسيوية.

بهذه المناسبة، كتب كيسييه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تمت مهمة آخر مباراة في الموسم، شكرًا لجمهورنا على دعمهم طوال الموسم، لقد كنتم رائعين".

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وواصل الإيفواري: "أراكم قريبًا"، في تلميح لاستكمال عقده مع الراقي، والذي يمتد حتى موسم 2025-2026.

رسالة نجم الأهلي تأتي في وقت تتحدث به تقارير أجنبية عن اهتمام أنطونيو كونتي؛ الذي يقترب من تولي قيادة نابولي الإيطالي، بضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأنه وضعه على رأس قائمة طلباته.

يذكر أن كيسييه شارك مع الفريق الجداوي الموسم المنقضي في 33 مباراة، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع أربعة آخرين.