بطريقة غريبة .. هدف الأهلي والاتحاد يُعلن رحيله عن الشباب

اللاعب أعلن نهاية مسيرته مع الليوث

اعتدنا الإعلان عن رحيل اللاعبين عبر المنصات الرسمية للأندية، أو ربما بتصريحات رسمية من اللاعبين أو الوكلاء، لكن لاعب الشباب اختار طريقة غريبة للقيام بتلك الخطوة.

نتحدث عن هتان باهبري الذي ارتبط منذ نهاية الموسم الماضي من دوري روشن السعودي بالانتقال إلى الاتحاد والأهلي، وقيل أن بينهما منافسة شرسة على ضمه رغم معارضة جمهور الفريقين لذلك ومطالبتهما بلاعبين أعلى جودة وأصغر سنًا.

الجناح السعودي مرتبط مع الشباب بعقد ينتهي في أغسطس القادم، ولم يُعلن أي من الطرفين رغبته في عدم تجديده، لكن اللاعب رد على أحد المتابعين عبر "سناب شات" موضحًا أنه لن يُكمل مسيرته مع النادي العاصمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لاعب الهلال السابق نشر عدة صور ومقاطع فيديو خلال قيامه بعدة تدريبات في الصالة الرياضية، فسأله أحد المتابعين "لماذا أنت لست مع الشباب؟"، فأجاب "لأني لن أكمل معهم".

يُشار إلى أن صاحب الـ31 عامًا بدأ مسيرته مع الاتحاد وخاض معه 36 مباراة صنع خلالها هدفًا واحدًا، ذلك قبل أن يرحل عنه باتجاه الشباب صيف 2016 ثم يلعب للهلال خلال الفترة من يناير 2019 حتى صيف 2021، عاد بعدها للشباب.