بطريقة عاطفية مبتكرة .. ياسر المسيليم يطالب وليد معاذ بتجديد عقده مع الأهلي

صاحب الـ39 عامًا لم يعرف ارتداء أي قميص خلال مسيرته سوى الأهلي

بنهاية مشوار الأهلي في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، انتهى عقد حارسه المخضرم ياسر المسيليم، لذلك لجأ الأخير لطريقة ليطالب بها الإدارة برئاسة وليد معاذ بتجديد عقده.

الراقي اختتم مشواره في دوري يلو أمس الإثنين، بالتتويج بالدرع بعدما حصد 72 نقطة خلال 34 مباراة.

ونشر المسيليم، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، فيديو له أثناء مغادرته لمقر النادي، مع أغنية المطربة الإماراتية أحلام "وياك وياك خليني وياك"، وهو ما اعتبرها الجمهور رسالة غير مباشرة لوليد معاذ.

جدير بالذكر أن المسيليم يلعب للأهلي منذ بدايةً من فرق الناشئين، ولم يعرف تمثيل أي فريق آخر طوال مسيرته.

وخلال تلك السنوات، شارك صاحب الـ39 عامًا في 262 مباراة، استقبل خلالها 294 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 80 لقاء.