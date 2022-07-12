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بطريقة ذكية .. البليهي يرد على أنباء تمرده على الهلال

زهيرة عادل
3:28 م غرينتش+2 7‏/12‏/2022
Mohamed Kanno - Ali Al-Bulaihi - Jang Hyun-soo - hilal 2022
علي البليهي يدخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال بنهاية ديسمبر الجاري

عاد الحديث من جديد عن مفاوضات الهلال السعودي مع مدافعه علي البليهي، لتجديد عقده، للظهور في المشهد الرياضي، بعدما تحصل الثنائي على هدنة خلال مشاركة اللاعب في كأس العالم قطر 2022.

المدافع أنهى مؤخرًا مشاركته مع المنتخب السعودي في مونديال قطر، مودعًا من دور المجموعات، ومتذيلًا مجموعته برصيد ثلاث نقاط فقط، حصدها من الفوز أمام الأرجنتين، بينما هُزم أمام بولندا والمكسيك.

وانتشرت تقارير صحفية بالأمس، تؤكد أن البليهي رفض العرض المقدم من الزعيم لتجديد عقده مقابل 4.5 مليون ريال لمدة موسم وحيد، إذ أخطر مسؤولي النادي بمطالبه وفي انتظار الرد.

الإعلامي الرياضي علي هبة، كذلك أكد هذه التقارير، موضحًا أن البليهي يطالب بمساواته بزملائه اللاعبين الدوليين من الناحية المالية، وإن لم يحدث فخيار الرحيل سيكون موقفه.

لكن البليهي رد على كل ذلك بتلميح بسيط، إذ نشر صورته، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، وهو في مدخل مقر نادي الهلال، حيث جامعة الأمير عبد الله بن سعد، معلقًا: "ما أتوقع فيه أجمل من هالمدخل".

تعليق البليهي ينفي به عزمه الرحيل عن الزعيم، رغم أنه يدخل الفترة الحرة في عقده بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

يذكر أن البليهي يلعب للزعيم منذ صيف 2017، وقتما انضم له قادمًا من الفتح، ليحصد عديد البطولات، أبرزها لقبي دوري الأبطال.

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