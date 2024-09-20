هل وقعت في ذلك الفخ؟ .. بطاقة صفراء خادعة تربك المشاهدين في لقطة طرد إريك جارسيا

الحقيقة وراء خدعة مباراة برشلونة وموناكو

شهدت مباراة موناكو وبرشلونة في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، والتي حسمها النادي الفرنسي بنتيجة (2-1)، أمس الخميس، واحدة من الخدع البصرية المثيرة للجدل.

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برشلونة لعب حوالي 85 دقيقة في اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعب الوسط إريك جارسيا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة، بسبب تدخله على مينامينو مهاجم موناكو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى، في لقطة كانت محور تحول دفة المباراة.

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ولم يتردد الحكم الهولندي ألارد ليندهاوت في احتساب الخطأ والتوجه نحو إريك جارسيا ليخرج بطاقة من جيبه الخلفي، لكن الغريب أن البث التلفزيوني للوهلة الأولى أظهر لأغلب المشاهدين البطاقة وكأنها صفراء.

وكان فريق عمل قناة "TNT Sports" أيضًا من ضمن ضحايا هذه الخدعة البصرية، حيث قال المعلق سام ماترفيس: " "إنها مجرد بطاقة صفراء، هناك فرصة هائلة لإريك جارسيا للنجاة.. كنت على قناعة بأنه سيحصل على بطاقة حمراء. بالتأكيد سيتحقق حكم الفيديو المساعد من الأمر".

لكن ماترفيس صمت للحظات عندما ظهر إشعار دوري أبطال أوروبا، والذي يفيد بأن جارسيا تلقى البطاقة الحمراء، ومن ثم تساءل المعلق: "هل أشهر الحكم البطاقة الخاطئة، لأن لاعب برشلونة ارتكب خطأ واضحًا والمهاجم في حالة انفراد تام وعادة ما تستوجب هذه الحالات الطرد المباشر".

وواصل: "لقد تم إخبارنا من خلال نظام المعلومات لدينا أنها بطاقة صفراء، لا إنها بطاقة حمراء بالفعل وهذا هو القرار الصحيح".

وبعد إجراء المزيد من عمليات التحقق، تأكد للجميع أن الحكم بالفعل أشهر البطاقة الحمراء من البداية، خصوصًا أن الصور من الملعب أظهرت ذلك وكذلك في لقطة أخرى ظهر وهو يعيد الكارت الأحمر إلى جيبه مرة أخرى، ليتضح فيما بعد أن البطاقة بدت في البث التلفزيوني صفراء كخدعة بصرية بسبب انعكاس الضوء.