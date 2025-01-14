تلقى بطاقات صفراء لأجل المراهنات.. نجم الدوري الإسباني في قبضة الشرطة!

ماذا حدث؟

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مدافع إشبيلية كيكي سالاس، للاشتباه في تورطه بالمراهنات غير القانونية داخل ملاعب كرة القدم.

وذكرت صحيفة "El Confidencial "، أنه جرى اعتقال سالاس وعدد من المقربين منه من قبل الشرطة لاستجوابه بشأن الحصول على "بطاقات صفراء أثارت الشكوك".

ويشتبه القضاء في تعمد لاعب إشبيلية الحصول على بطاقات صفراء، حتى يتمكن الأشخاص المقربون منه من المراهنة وكسب المال.

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وحصل سالاس على 3 بطاقات صفراء في 14 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، علمًا بأنه تلقى 7 بطاقات صفراء في 9 مباريات بالربع الأخير من الموسم الماضي.

ويعد سالاس أحد أكثر لاعبي إشبيلية مشاركة هذا الموسم، علمًا بأنه جدد عقده الشهر الماضي حتى صيف 2029، ولم يعلق النادي الأندلسي على الواقعة حتى الآن.