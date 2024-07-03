"بضرب وتكسير الخصوم" .. إعلامي يُشكك في إنجازات نجوم الهلال وجورج جيسوس!

جيسوس اضطر لهذه الطريقة!

شكك الإعلامي تركي السهلي فيما قدمه فريق نادي الهلال خلال موسم 2023-2024، حيث اتهمهم باستخدامهم العنف من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات، بقيادة مدربهم البرتغالي جورج جيسوس.

وحقق الهلال الثلاثية الموسم الماضي "دوري روشن، كأس الملك، كأس السوبر"، كما أنه حقق سلسلة انتصارات تاريخية، برصيد 34 انتصارًا.

وقال السهلي خلال تصريحات عبر إذاعة "العربية FM": "في بداية الموسم تعثر الهلال، والجميع بدأ يُطالب بإقالة جورج جيسوس، وهو الأمر الذي جعل الأخير يبحث عن طريقة يستطيع خلالها تحقيق الانتصارات".

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وأضاف: "جيسوس فضّل أن يعتمد على ضرب وتكسير شخصية لاعبي الخصم، من أجل إخافتهم وتحقيق الفوز، وهذا ما حدث ونجحوا في تحقيق الانتصارات والبطولات".

وواصل: "لاعبو الهلال قاموا أيضًا بالضغط على الحكام، وكذلك كنا نرى سعود كريري ومحمد الشلهوب والمساعدين، يذهبون فورًا إلى الحكم من أجل الضغط عليه".

السهلي تابع: "لاعبو الهلال لا يمتلكون إمكانيات قوية كما يتوقع البعض، مثلا سيرجي سافيتش يُعاني من بطء الحركة، وأيضًا ألكسندر ميتروفيتش إمكانياته محدودة، ولذلك يستخدمون العنف والضرب".