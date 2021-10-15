بصورة غير مفهومة.. منبوذ أنشيلوتي رفض أموالًا ودقائق خارج ريال مدريد!

تصرف غريب للغاية..

تلقى لاعب ريال مدريد ماريانو دياز عرضًا ماديًا سخيًا للغاية من رايو فاييكانو الصيف الماضي، ولكن المفاجأة كانت رفضه حتى لفكرة مغادرة سانتياجو بيرنابيو.

وحاول ريال مدريد في أكثر من مناسبة التخلص من اللاعب الدومينيكاني، وزعم وكيله فيما بعد أن الملكي حرمه من الانضمام إلى فالنسيا بآخر أيام الميركاتو الصيفي.

لكن صحيفة "آس" كشفت في تقريرها أن رايو فاييكانو حاول ضم ماريانو دياز في الصيف الماضي مع منحه لراتب أكبر مما يتقاضاه في الريال.

وحاول والد اللاعب إقناعه بقبول العرض، فهو سيضمن له التواجد في أرض الملعب بصورة مستمرة، إلا أن كل هذه المغريات لم تلق إعجاب صاحب الـ28 عامًا.

نيوكاسل يسعى للتعاقد مع زيدان والمدرب يحسم قراره سريعًا

قرار صاحب الجنسية الإسبانية كان الاستمرار مع ريال مدريد ومحاولة كسب ثقة مدربه كارلو أنشيلوتي، وهو أمر فشل به فشلًا ذريعًا بعد مرور شهرين ونصف على بداية الموسم الجديد.

لم يخسر رايو فاييكانو دياز أبدًا، فبسببه توجه إلى خيار آخر لدعم مركز المهاجم الصريح وهو المخضرم رادميل فالكاو، والذي يظهر بصورة مميزة حتى الآن مع الفريق العائد لليجا هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن دياز لم يشارك في أي دقيقة حتى الآن مع أنشيلوتي، ويعد هو الخيار الثالث بعد كريم بنزيما ولوكا يوفيتش، حتى أن الصحف طرحت إمكانية تصعيد أندري جودينسون ليكون في محله.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصحف الإنجليزية في الآونة الأخيرة أكدت على أن نيوكاسل سوف يحاول ضم ماريانو دياز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.