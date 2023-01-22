بصورة أسينسيو وتهنئة ميليتاو .. ريال مدريد يُثير سخرية الجماهير!

"ميليتاو أجرى جراحة تجميلية، أم غير تصفيفة شعره"

أخطأ الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم أمس السبت مما أثار سخرية الجماهير.

الحساب الرسمي باللغة الفرنسية لأبطال أوروبا 14 مرة، هنأ ماركو أسينسيو بعيد ميلاده السابع والعشرين، لكنهم لم يأخذوا في الاعتبار تفصيلة صغيرة بالغة الأهمية.

الحساب شارك صورة لأسينسيو وهو يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، لكن في التهنئة تم وضع اسم زميله إيدير ميليتاو بدلًا من الإسباني.

وأشار تقرير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أنه ربما يكون الخطأ لأن عيد ميلاد قلب الدفاع البرازيلي كان أيضًا هذا الأسبوع، تحديدًا يوم 18 يناير الماضي.

الخطأ لم يمر مرور الكرام دون أن يلاحظه أحد في التعليقات وقد أبرز الجمهور الخطأ بالفعل بعدد من التعليقات الساخرة.

فغرد متابع قائلًا: "لقد تغير ميليتاو".

وقال آخر: "ميليتاو لجأ إلى الجراحة التجميلية".

وأضاف ثالث ضاحكًا: "أرى شيئًا مختلفًا عن إيدير هل تم تغيير تصفيفة شعره؟".