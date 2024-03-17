بصقوا وأحرقوا قميصه .. جواو فيليكس العدو الأول لجماهير أتلتيكو مدريد

جمهور أتلتيكو مدريد يهاجم جواو فيليكس...

عبر جمهور أتلتيكو مدريد، عن شعورهم بالغضب تجاه لاعب الفريق السابق جواو فيليكس، والمعار إلى برشلونة، بعد عودته للمرة الأولى إلى ملعب متروبوليتانو.

وشارك اللاعب البرتغالي، مع برشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد، بالدوري الإسباني مساء اليوم الأحد والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة، افتتحها فيليكس.

وكان فيليكس، قد رحل عن صفوف أتلتيكو مدريد، في الصيف الماضي إلى برشلونة معارًا، بعدما كشف أن حلمه كان ارتداء الفريق الكتالوني، ومنذ وصوله إلى كتيبة البلوجرانا ويقدم اللاعب مستويات مميزة، مما أثار غضب جماهير فريقه القديم.

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وانتشرت مقاطع فيديو، عبر وسائل الاجتماعي تظهر فيها جماهير أتلتيكو مدريد، وهي تحرق قميص فيليكس القديم مع الروخي بلانكوس، بالإضافة إلى تشويه لوحته الموجودة في ملعب متروبوليتانو، والبصق عليها.

جدير بالذكر أن فيليكس، ارتبط بالاستمرار مع برشلونة، في ظل تمسك الفريق الكتالوني باللاعب، ورغبة صاحب الـ 24 عامًا، في مواصلة مسيرته مع البلوجرانا في السنوات القادمة.