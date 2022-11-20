بصرامة ألمانية .. فليك يرفض عرض لوف لمساعدته في قطر!

الألمان لا يعرفون المزاح!

طلب يواخيم لوف المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا من بديله هانز فليك ضمه ضمن الجهاز الفني للمانشيفت في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

كأس العالم 2022 تنطلق مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

يواخيم لوف قاد منتخب ألمانيا منذ 2006 وحتى 2021 وحصد لقب كأس العالم 2014، وكأس القارات 2017، قبل أن يرحل عن القيادة الفنية لمنتخب الماكينات الألمانية ويظل بدون عمل حتى الآن.

وصرح لوف عن ضجره من عدم قيادة فريق فنيًا حتى الآن بعثًا برسالة لفليك عبر صحيفة "بيلد" الألمانية: "أشعر بالملل بعض الشيء، ربما يمكنه اصطحابي إلى كأس العالم كمساعد على سبيل المثال للاعتناء بالركلات الثابتة، أتساءل هل هذه فكرة جيدة؟".

فليك عمل كمدرب مساعد أثناء تولي لوف المهمة الفنية لأبطال العالم 2014.

بينما من جانبه وعلى طريقته الألمانية الصارمة رد فليك على لوف قائلًا: "أنا سعيد بالعرض بالطبع، لكننا مجهزون جيدًا".

وأضاف: "لدينا مدرب ثابت، ولدي مدربان مساعدان، وقد أخذنا مدربًا ثالثًا إلى قطر وهو هيرمان جيرلاند، هناك مساحة صغيرة في الوقت الحالي على الرغم من أن هذا سيكون مغريًا ربما سأعود إليه في مرحلة ما".

يذكر أن منتخب ألمانيا يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة إسبانيا واليابان وكوستاريكا.