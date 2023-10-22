برشلونة يتخطى بيلباو في الوقت القاتل...

نجح فريق في تحقيق فوزًا هامًا ومثير، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 24 في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ريال مدريد وجيرونا المتصدر، ويتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 17.

المباراة بدأت قوية، ونجح إيناكي ويليامز في وضع بصمته على التهديد الأول للمباراة بتسديدة ولكن تير شتيجن يتصدى لها.

وجاء الرد السريع من برشلونة عن طريق جواو فيليكس، الذي سدد كرة قوية ولكنها ارتطمت في العارضة ومرت بسلام على الضيوف.

واستمرت محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز، ولكن دون فائدة، أو خطورة حقيقية على أي من المرميين.

وفي الدقيقة 80 أرسل فيليكس تمريرة بينية، سحرية إلى البديل مارك جويو الذي استغلها وانفرد بمرمى أوناي سيمون، ووضع الكرة في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بهدف دون رد.