بشرى للهلال؟ .. ميسي يرد أخيرًا بعد أخبار عودته لبرشلونة ويفتح الباب لكافة الاحتمالات!

تحدث ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق خلال حدث دعائي عن مستقبله في ظل الأخبار العديدة المحيطة به والتي تؤكد عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف.
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وقال ميسي بحسب ما نقلت "ماركا": "لا أعلم ما الذي يخبئه المستقبل، كما قلت في البداية، من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أتخيل ما الذي من الممكن أن يحدث".
وأضاف: "أنا حقًا لا أعلم ما كيف سيكون المستقبل بالنسبة لي، لكنه سيكون كما يجب عليه أن يكون، وكيفما يريده الرب".
وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ليونيل ميسي قد تلقى عرضًا مغريبًا للغاية من صفوف الهلال السعودي للانضمام له في الموسم المقبل.
كما أكد رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة أن النادي الكتالوني يحاول بكل ما في وسعه حتى يعيد النجم الأرجنتيني لصفوفه من جديد.Shahid
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