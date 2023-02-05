بشرى للأهلي .. إصابة كورتوا تهز ريال مدريد

أخبار سعيدة للنادي الأهلي قبل مواجهة نصف نهائي كأس العالم.

يغيب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن مواجهة فريقه أمام ريال مايوركا بعد أن لاحظ وجود انزعاجات في ساقه خلال إحماء ما قبل المباراة.

الحارس البلجيكي خرج من حسابات ريال مدريد في المباراة بعد أن جاء أساسيًا في التشكيل الرسمي المعلن قبل المواجهة، وسيعوضه أندري لونين في حارس مرمى ريال مدريد.

وكشف موقع "Relevo" الإسباني أن كورتوا عانى من إنزعاجات في ساقه، ليفضل الجهاز الفني للنادي الإسباني إراحته قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ريال مدريد سيواجه الأهلي المصري يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يأتي في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني جامعًا 45 نقطة من 19 مباراة بفارق خمس نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.