بشرى للاتفاق .. هندرسون يوجه رسالة وداع عاطفية لجمهور ليفربول

هندرسون يوجه رسالة عاطفية إلى جمهور ليفربول قبل انتقاله رسميًا إلى الاتفاق..

وجه جوردان هندرسون قائد نادي ليفربول الإنجليزي رسالة وداع عاطفية إلى جماهير "الريدز" قبل إكمال انتقاله إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

هندرسون على وشك إكمال انتقاله إلى دوري روشن السعودي، بعدما عرض عليه الاتفاق راتبًا يصل إلى 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا للانضمام إلى الفريق الذي يديره زميله السابق في ليفربول، ستيفن جيرارد.

هندرسون نشر مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، للحديث عن الفترة التي قضاها مع ليفربول، والتي استمرت 12 عامًا.

وكتب النجم الإنجليزي تعليقًا على مقطع الفيديو: "من الصعب أن تضع 12 عامًا في كلمات، ومن الأصعب حتى أن أقول وداعًا".

وأضاف: "سأظل دائمًا مع ليفربول، حتى يوم مماتي، شكرًا على كل شيء، لن تسير وحدك أبدًا".

وظهر هندرسون في مقطع الفيديو وهو يجلس للمرة الأخيرة في غرفة ملابس ليفربول، قبل أن يخرج إلى ملعب أنفيلد، ووقف في نصف الملعب.

وتذكر هندرسون خلال مقطع الفيديو يومه الأول في ليفربول، حيث نشر صورًا من توقيع عقده مع النادي، واستذكر الكثير من لحظاته مع النادي.