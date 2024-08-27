بشرى لجمهور برشلونة؟ إصابة جديدة تضرب الفريق الكتالوني!

النادي الكتالوني يعاني في مطلع الموسم من عديد الإصابات

إصابة جديدة تضرب فريق برشلونة، وبالتحديد على مستوى خط الدفاع الذي يعاني أصلا من غياب كل من رونالد أراوخو وأندرياس كريتنسين للإصابة.

هذه الإصابة الجديدة ضحيتها هو إريك جارسيا، وأتت على مستوى عقب القدم اليمنى، لتزداد متاعب المدرب الألماني هانزي فليك.

الإصابة هي من بين الأكثر شيوعا على مستوى عقب القدم، وهي التهاب اللفافة الأخمصية، إصابة ليست خطيرة لكنها مزعجة وقد تصل مدة غيابه بسببها إلى نحو شهر.

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وأصدر النادي بيانا تحدث فيه عن طبيعة الإصابة، مؤكدا أن تعافي إريك جارسيا سيحدد موعد عودته إلى الملاعب.

هذه الإصابة ربما لا تكون طويلة بالقدر الكافي لإتاحة الفرصة لبرشلونة لتسجيل لاعبين جدد، على طريقة إصابة كريستنسن التي جعلت برشلونة يتمكن من تسجيل عقد داني أولمو في الفريق.