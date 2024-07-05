بشرى لجماهير مانشستر سيتي "الحكم في اتهامات الفساد قد يستغرق موسمين آخرين!"

أنباء تشير إلى تنفس المان سيتي وجماهيره الصعداء..

كشف الرئيس التنفيذي السابق لنادي إيفرتون، كيث واينس، والمدير الحالي لشركة استشارية تقدم المشورة لأندية نخبة كرة القدم الإنجليزية، أن النتيجة النهائية لتحقيقات الاتهامات الـ 115 التي تطال مانشستر سيتي، قد تستغرق موسمين أو أكثر!.

وقال واينس في تصريحات لموقع Football Insider: "يمكن أن تستمر التحقيقات في اتهامات مانشستر سيتي لموسمين آخرين، هذا موقف صعب للغاية، ويجب أن تكون هناك طريقة يمكن من خلالها تجاوز كل هذا الوقت".

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وأردف: "الكل لا يريد استمرار هذه التحقيقات، إنها تضر بالعلامة التجارية للدوري الإنجليزي، لقد قال السير جيم راتكليف إن هناك ما يتعين فعله بشأن الستة الكبار، ها هو فريق من الستة الكبار يلحق الضرر بصورة الدوري الإنجليزي الممتاز بأكمله أكثر من أي شيء آخر!".

وأكد واينس أن على المسؤولين "إظهار المسؤولية" حيال اتهامات مانشستر سيتي، وأن يكون هناك تنسيق بشأن ملف الدوري الأوروبي الممتاز "السوبرليج" قائلًا إن الأندية الإنجليزية "لم تعد تتحلى بأي دور قيادي".