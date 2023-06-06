بشرى لتشافي.. هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي يعلن رحيله عن ناديه!

تدعيم جديد لكتيبة البلوجرانا؟

أعلن المدافع الإسباني الدولي إنييجو مارتينيز رسميًا رحيله عن أتلتيك بيلباو في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليفتح الباب على مصراعيه أمام الأندية الراغبة في ضمه وفي مقدمتها برشلونة.

وكان مارتينيز البالغ من العمر 32 عامًا هدفُأ لبرشلونة على مدار الموسمين الماضيين، لكن تمسك بيلباو به ووضعه التعاقدي، إضافة إلى الحالة الاقتصادية المتردية لبرشلونة حال دون إتمام الصفقة.

وقال مارتينيز في الفيديو الذي ودع فيه بيلباو إنه يسعى للبحث عن "تحديات جديدة" في تجربته المقبلة.

كما شكر جماهير أتلتيك بيلباو على الفترة التي دعموه فيها بين جدران سان ماميس، والتي تصل إلى 6 أعوام خاض بها 177 مباراة وكان فيها قائد دفاع الفريق الباسكي.