بشرى لتشافي.. أزمة بايرن ميونخ تقرب برشلونة من "الهدف القديم"

70 مليون يورو قد تعرقل الصفقة!

يكتنف الغموض مستقبل جوشوا كيميش، نجم وسط بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده في صيف 2025، رغم محاولات النادي البافاري للتجديد له.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن البايرن سيتجه لبيع اللاعب، في الصيف المقبل، حال لم يتوصلا لاتفاق حول التجديد.

وأضافت: "أزمة كيميش ليست مالية ولكن (رياضية)، حيث لا يرى اللاعب اتجاهًا واضحًا لمشروع النادي تحت قيادة توماس توخيل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن بايرن سيحدد سعرًا مبدئيًا لبيع كيميش يقدر بنحو 75 مليون يورو، علما بأنه "يحظى باهتمام بعض عمالقة البريميرليج، مثل آرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد".

واختتمت: "يحافظ برشلونة على اهتمامه بالنجم الألماني، بعد فشل ضمه في الصيف الماضي، حيث يعد أحد اللاعبين المفضلين لدى المدرب تشافي هيرنانديز".