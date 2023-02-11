بشرى لبايرن ميونخ.. فيروس غامض يضرب لاعبي باريس سان جيرمان!

لاعبو باريس سان جيرمان مهددون أكثر من أي وقت مضى

إلى جانب إصابة عدد من أهم لاعبيه وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لا تمر غرفة ملابس باريس سان جيرمان بأفضل فتراتها من الناحية الصحية.

شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية ذكرت اليوم أن هناك فيروسًا معويًا ضرب أكثر من لاعب في باريس سان جيرمان قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي.

والأهم أن هذا يأتي قبل المعترك الأهم ضد بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

الفيروس تسبب في إصابة كثير من اللاعبين بالقيء المتكرر والإسهال ومشاكل في الهضم، وهذا ما يطرح المشكلات لدى المدرب كريستوف جالتييه الذي سيكون عليه تأمين لاعبيه وفي ذات الوقت قيادة الفريق إلى اجتياز فترة مصيرية بالموسم بنجاح.