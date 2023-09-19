بشرى سارة لمحبي كرة القدم.. رونالدو وميسي وجهًا لوجه في 2024!

مواجهة بطعم الماضي

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أنباء جيدة لمشجعي كرة القدم حول العالم، لقاء كلاسيكي جديد قد يجمع الثنائي المخضرم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي العام المقبل.

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الكل افتقد هذه الثنائية في الميدان بعد أن رحل كل منهما عن ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، ولكن الآن حان الوقت لرؤية هذا النزال مجددًا.

تلقى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم العديد من العروض لخوض مباريات ودية خلال المعسكر الدولي المقرر له شهر مارس 2024، وفقًا لموقع "دوبلي أماريا".

ومن بين هذه العروض الموجهة لبطل العام في قطر، هناك عروض من البرتغال وفرنسا وهولندا وإسبانيا، البرتغال تحديدًا أثارت شغفًا كبيرًا لدى محبي كرة القدم.

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الكل يطمح لمنازلة من هذا النوع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وبالتأكيد إنها ستكون مباراة شبه رسمية وليست ودية على مستوى التسويق والمبيعات.

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