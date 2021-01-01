بشرى سارة للجماهير السعودية بشأن مشاهدة دوري أبطال آسيا

نسخة قوية من منافسات دوري أبطال آسيا

من الواضح أن هناك أنباء جيدة للجماهير السعودية خلال الأيام المقبلة بشأن بث مباريات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية.

وتستعد الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا، لانطلاق دور المجموعات الشهر المقبل، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بإقامة المباريات بنظام التجمع.

ويسعى الاتحاد الآسيوي لزيادة الأمان بشأن اللاعبين خلال المنافسات، والحفاظ عليهم بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية.

وحسب ما أورده الصحفي فهد الصيعري، اليوم الأحد، أن هناك مفاوضات من القنوات الرياضية السعودية في الوقت الحالي لبث مباريات دوري أبطال آسيا.

وأشار الصيعري إلى أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة، لبث مباريات الأندية السعودية في مرحلة المجموعات عبر القنوات الرياضية السعودية.

ويستضيف كلًا من الهلال والنصر والأهلي، مباريات مجموعاتهم في دوري أبطال آسيا، خلال الشهر المقبل بنظام التجمع، حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي مؤخرًا.