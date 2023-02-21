بشرى سارة للبرازيلي.. معطى جديد قد يقلب موازين محاكمة داني ألفيش!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Dani AlvesGetty Images
ثقافةداني ألفيسالبرازيلبرشلونة

أدلة جديدة قد تغير الموقف تمامًا

معطى جديد قد يثبت براءة البرازيلي داني ألفيش من اتهامات الاعتداء الجنسي التي طالته في الآونة الأخيرة وتسببت في حبسه احتياطيًا إلى الآن في برشلونة.

صحيفة "البريوديكو" أفادت بأن نتائج التحقيقات توصلت إلى صورتين غير واضحتين تثبتان أن ألفيش لم يكن في الحمام حين ذهبت الضحية إلى نفس الموقع، وهذا ما قد ينفي القصة برمتها.

الصورتان غير الواضحتين "قد تكونان حاسمتين" في سياق قضية تشغل الرأي العام الرياضي حول العالم.

الجدير بالذكر أن ألفيش تم تقرير بقائه قيد الحبس الاحتياطي دون أي تدابير احترازية إلى حين تحديد موعد محاكمته "غير المعلن حتى الآن".

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