بشرى سارة لجماهير ريال مدريد.. أنشيلوتي يستعيد نجم الدفاع قبل الكلاسيكو

يدخل ريال مدريد مباراته ضد برشلونة على ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهو بحصيلة كاملة من اللاعبين بخلاف الفرنسي فيرلان ميندي، بعد استعادة أهم غياب لديه وهو الألماني أنطونيو روديجر.
كما استعاد ريال مدريد لاعبه الدومينيكاني ماريانو دياز، رغم أنه لا يدخل كثيرًا خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
بالعودة لروديجر، فقد تدرب المدافع الألماني بشكل اعتيادي مع المجموعة، وبات لائقًا من الناحية الطبية للوجود في ملعب كامب نو، ولكن الأمر يتوقف على حساسية المشاركة والاستعداد للزج به في تلك المباراة الهامة.
قبلها كان قد شارك في 23 مباراة مع الملكي على مستوى الدوري الإسباني، بدأ 19 منها كأساسي، وهو ما يوحي بأهميته لدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
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