بشرى سارة لجماهير ريال مدريد.. دافيد ألابا يعود في هذا الموعد!

أنباء جيدة للنادي الملكي

أنباء جيدة بالنسبة لمشجعي ريال مدريد تتعلق بإصابة نجم الدفاع، النمساوي دافيد ألابا الغائب منذ الموسم الماضي بسبب الإصابة على مستوى الرباط الصليبي.

صحيفة "ريليفو" الإسبانية كشفت أن موعد عودة ألابا إلى تدريبات ريال مدريد، قد يكون خلال أسبوعين.

ستكون تلك مرحلة أولية للعودة الكلية من الإصابة، سينزل ألابا الملعب، ومن ثم سيقضي مدة وجيزة ثم ينخرط في التدريبات الجماعية.

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لكن بهذا النسق، من المتوقع أن يعود ألابا قبل الموعد السابق الذي كان محددًا له وهو شهر نوفمبر المقبل، حال عدم حدوث أي انتكاسات.

هذه العودة المبكرة نسبيًا، تمثل اختلافًا كبيرًا عما كان متوقعًا، فقبل التوقعات التي أشارت إلى عودة ألابا في نوفمبر، كان متوقعًا أن يعود في عام 2025، مع إفادات في يوليو الماضي بأن المدافع الأعسر كان يواجه مشاكل على مستوى الحركة!.

وسيدعم هذا خيارات كارلو أنشيلوتي في خط دفاع ريال مدريد، وهو الذي صرف النظر لتوه عن انتداب إيمريك لابورت من النصر السعودي.