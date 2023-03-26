بشرى سارة لبرشلونة قبل الكلاسيكو .. عثمان ديمبيلي يقترب من العودة

النجم الفرنسي يعود بعد غياب طويل!

عاد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة من جديد للتدرب على العشب مع ناديه الكتالوني بعد غياب طويل للغاية.

جاء هذا بحسب ما نشر النادي الكتالوني على حسابه على تويتر من صور للنجم الذي قدم مستويات مذهلة مع الفريق خلال الموسم الجاري.

برشلونة ظل ينشر صورًا للنجم الفرنسي طوال اليوم من تدريبات داخل صالات الألعاب الرياضية وتدريبات في الملعب نفسه.

وتثق عدة مصادر من داخل النادي أن اللاعب سيكون جاهزًا للعودة من جديد للملاعب بشكل كامل قبل نهاية الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن برشلونة يلعب أمام ريال مدريد يوم الخامس من أبريل المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز في سانتياجو برنابيو بهدف نظيف.