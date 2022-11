بشرى سارة .. شاكيرا تفتتح كأس العالم قطر 2022!

أفادت تقارير بعودة النجمة الكولومبية اللبنانية شاكيرا للظهور في كأس العالم ومشاركتها في افتتاح مونديال قطر 2022.

شاكيرا شاركت في افتتاح مونديال 2006، ثم عادت للظهور في جنوب إفريقيا 2010، وآخر ظهور كان بالبرازيل 2014.

وبحسب "ماركا" و"آس" من إسبانيا وعدة مصادر حول العالم، المطربة ستظهر في افتتاح المونديال الأحد بعد المقبل رفقة فرقة BTS الكورية وBlack Eyed Peas الشهيرة.

🚨 Shakira, BTS, and Black Eyed Peas will reportedly participate in the opening ceremony of the 2022 World Cup in Qatar. pic.twitter.com/LLjotqzT2K