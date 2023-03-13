بيدري جونزاليس في التدريبات الجماعية.

أخيرًا تلقت جماهير برشلونة بشرى سارة بعد أيام من الأنباء المحبطة، حيث ظهر اللاعب الإسباني بيدري جونزاليس في تدريبات الفريق من جديد.

جاء هذا بعد غياب دام لحوالي شهر، حيث تعرض اللاعب لإصابة عضلية في منتصف فبراير الماضي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب وهو يتدرب بشكل جماعي مع بقية زملاءه دون مشاكل واضحة.

وكتب الحساب على المقطع الذي لاقى احتفاء كبير من الجماهير محتفلًا: "انظروا من عاد ليتدرب مع الفريق".

جدير بالذكر أن برشلونة يخوض مباراة غاية في الأهمية أمام ريال مدريد الأسبوع القادم والفارق تسع نقاط لصالح النادي الكتالوني في الصدارة.