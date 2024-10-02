بشرى لريال مدريد بشأن فلوريان فيرتس.. وصدمة لبرشلونة وبايرن وآرسنال!

فريق الأحلام سيكتمل بتلك الصفقة النارية!

يعتقد مايكل ريشكه، المدير الرياضي التقني السابق لبايرن ميونخ، أن الألماني فلوريان فيرتس نجم باير ليفركوزن "سيوقع لريال مدريد الصيف المقبل وليس لبايرن ميونخ أو آرسنال".

وقال ريشكه في تصريحات لبرنامج "Sky90": "بايرن ميونخ هو أحد أفضل 5 أندية في أوروبا، إلا أنه من الواضح أن فيرتس يفكر في التوقيع لريال مدريد".

وأضاف: "رأيي الشخصي أن فيرتس سينضم إلى ريال مدريد، أعتقد أنه سيتم استبدال كارلو أنشيلوتي بمدرب إسباني في البوندسليجا (تشابي ألونسو) وحينها سيكون من الممكن جدًا أن يأخذ لاعبه المفضل معه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أينما ذهب فيرتس، سيتعين على الراغبين في الحصول عليه قبل نهاية عقده دفع مبلغ 150 مليون يورو من أجل خدمات الدولي الألماني، هي ليست قيمة شرط جزائي، ولكنها القيمة التي يبدو أن بطل الدوري الألماني لن يكون مستعدًا للتنازل أبدًا عن فيرتس بأقل منها.

تمثل تلك الأنباء صدمة كبرى لجماهير برشلونة، وليس فقط لجماهير بايرن وآرسنال، لأن فيرتس كان قد أعرب مؤخرًا عن بعض التلميحات التي تشير إلى تفضيله البلوجرانا على ريال مدريد منذ صباه، ومنها اعتباره ليونيل ميسي لاعبه المفضل، ووصفه نجم برشلونة لامين يامال بـ"الموهبة الأعظم في العالم".