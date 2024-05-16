بشرى لبرشلونة.. ميكيل أرتيتا يتحدث عن ترك آرسنال ويحدد وجهته!

هل يخلف تشافي هيرنانديز؟

حصل ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال على وسام إيزابيلا الكاثوليكية من قبل السفارة الإسبانية في لندن، وعلى هامش حصوله على هذا الوسام أدلى بتصريحات حول مستقبله.

وقال أرتيتا: "أنا سعيد بالفترة التي أقضيها هنا في المملكة المتحدة، أمر بأفضل أجواء ممكنة حاليًا أؤدي فيها عملي".

وأردف: "لكنني دائمًا أقول إنني سأعود يومًا ما إلى إسبانيا، أنا أحب جدًا طريقة حياتنا، والاجتماع معًا، والثقافة".

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وأردف: "أحتفظ بتلك الفكرة دائمًا في رأسي، سيأتي يوم أعود فيه، لن أبقى بعيدًا طوال حياتي".

ربما إذا طرحت فكرة عودة أرتيتا إلى إسبانيا، فأول اسم منطقي متاح سيكون برشلونة، الذي سيقضي تشافي هيرنانديز موسمه الأخير على الأرجح في 2024-2025.

أرتيتا أحد لاعبي النادي الكتالوني سابقًا، وسياسته التدريبية تعد امتدادًا لأفكار برشلونة إذ إنه التلميذ النجيب لمدرب مانشستر سيتي وأسطورة برشلونة، بيب جوارديولا.