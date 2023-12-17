بشرى للهلال؟.. نيمار "يصرخ ويتألم" ويعلن خطوته المقبلة

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أعلن نيمار جونيور نجم الهلال السعودي، "الاستمرار في القتال"؛ من أجل التعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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وتعرض صاحب الـ(31 عاما) لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة منتخب البرازيل وأوروجواي في أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر نيمار، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، يبدو عليه "الألم" وهو يخضع لبرنامجه التأهيلي تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي.

وكتب النجم البرازيلي تعليقا على الفيديو: "دون ألم لا علاج، ودون سقوط لا نهوض، ودون صعوبات لن تتولد إرادة الفوز، أنا مستمر في القتال".

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وانتقل النجم البرازيلي مطلع الموسم الجاري إلى الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين مقابل 90 مليون يورو، وسجل هدفا واحدا بقميص الزعيم في شباك ناسجي الإيراني بدوري أبطال آسيا.

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