بشرى الكرة الذهبية .. بنزيما ينتظر طفلاً رابعاً

أيام إيجابية للنجم الفرنسي داخل وخارج الملعب

كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن أن نجم ريال مدريد كريم بنزيما ينتظر أخباراً سعيدة لأن صديقته الحالية حامل في مولود سيكون الرابع للفرنسي صاحب الأصول الجزائرية.

بنزيما الذي سيغيب عن لقاء جيرونا مساء الأحد بالليجا بسبب الإجهاد العضلي يعيش أفضل فترات مسيرته عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية قبل أيام قليلة عن الموسم المنصرم.

وقالت "ABC" إن أفراد من عائلة جوردان أوزونا، صديقة مهاجم الملكي التي ظهرت معه في حفل تسلم الجائزة بباريس، أكدوا أن عارضة الأزياء الأمريكية تنتظر طفلاً، الأنباء التي بحسب التقرير رفض محيط بنزيما التعليق عليها.

وأوضح التقرير أن أوزونا وبنزيما يجهزان بالفعل لاستقبال المولود بعد الانتقال لشقة فخمة في أحد أحياء مدريد الراقية، بالإضافة لتوقفها عن مزاولة مهنتها للتفرغ للطفل القادم.

ويملك بنزيما ثلاثة أطفال بالفعل هما ميليا ونوري من صديقته السابقة كلوي لوني، بالإضافة لإبراهيم الذي ظهر معه في حفل الكرة الذهبية رفقة والدته كورا جوتييه.