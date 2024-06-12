بشرى للأهلي .. إيقاف علي البليهي رسميًا وسبعة لاعبين يجلبون العقوبات على الهلال

لجنة الانضباط تعاقب الهلال ونجمه..

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عدة عقوبات على نادي الهلال في ظل أحداث نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الزعيم كان قد توج بطلًا لكأس الملك في 31 من مايو الماضي بالفوز أمام النصر في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

لكن المباراة شهدت طرد مدافع الأزرق علي البليهي بعدما تعدى بالضرب على سامي النجعي؛ لاعب العالمي.

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على إثر هذا التصرف، قررت لجنة الانضباط إيقاف البليهي مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة بها، بجانب تغريمه 20 ألف ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف.

بذلك يغيب مدافع الزعيم عن مواجهة الأهلي في كأس السوبر السعودي، والمقرر إقامتها في أغسطس المقبل.

وفي الإطار نفسه، أوقع اللجنة غرامة على الهلال بقيمة عشرة آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف على إثر تحصل سبعة من لاعبيه على إنذارات وطردين أثناء المباراة، إذ طُرد المدافع خاليدو كوليبالي كذلك بجانب إنذار رينان لودي، سلمان الفرج، ميشايل ديلجادو، ياسر الشهراني، محمد كنو، كوليبالي والبليهي.