بشرطين لا تراجع عنهما .. ريال مدريد يعود للاهتمام بضم مبابي

ريال مدريد على استعداد للعودة إلى خيار التعاقد مع كيليان مبابي من جديد، لكن بشرطين أساسيين.

يبدو أن القصة بين نادي ريال مدريد الإسباني والنجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان ستتواصل، بعد الإذلال الذي تعرض له النادي الملكي من نجم "الديوك" الصيف الماضي.

مبابي كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022 بصفقة انتقال حر مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكن اللاعب قرر التراجع ومدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وخرجت تكهنات بأن ريال مدريد سيغلق أبوابه نهائيًا في وجه مبابي، خاصة بعد موقفه السلبي من النادي، لكن في النهاية لا يمكن استبعاد التراجع في موقف النادي الملكي.

ويبدو أن ريال مدريد مستعد لمسامحة مبابي لكن بشرطين صارمين لن يتراجع عن أي منهما، وذلك بعدما خرجت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية للتأكيد على أن باريس سان جيرمان قد لا يُمانع بيع مبابي.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد لم يُبعد نفسه عن السباق، لكنه قرر أن يتعامل بحزم شديد مع مبابي بعد موقفه في الصيف الماضي.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية عن الشرطين اللذين قرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وضعهما على الطاولة عند العودة للتفاوض مع مبابي.

الشرط الأول، فإن ريال مدريد يسعى لتأكيد أن النادي فوق أي نجم أو لاعب في الفريق، وأنه لا يريد نجم روك في صفوفه، ولذلك فإن مبابي يجب أن يخضع لشروط النادي فيما يتعلق بالإعلانات والتسويق، وخاصة حقوق الصور التي يتمسك بها النجم الفرنسي بشدة.

الشرط الثاني يتمثل في أن ريال مدريد لن يكسر سقف رواتبه من أجل مبابي، وأن اللاعب سيكون عليه الموافقة على العرض الذي يقدمه النادي الملكي، وإلا فإن الفرصة ستفوته مرة أخرى، والآن إلى الأبد.