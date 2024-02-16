بسقوط مروع لجوارديولا .. مورينيو يجد طريقة سحرية للفوز مع مانشستر يونايتد بالبريميرليج

عودتي إلى أولد ترافورد شائعات غير صحيحة!

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما، أنه لديه فرصة قوية للفوز مع مانشستر يونايتد، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وربطت تقارير صحفية بين اسم مورينيو والعودة إلى مانشستر يونايتد في ولاية جديدة، بعدما تولى قيادة الفريق لموسمين ونصف، حقق خلالهما مع الفريق لقب الدوري الأوروبي، وحل وصيفًا للبريميرليج في موسمه الثاني خلف مانشستر سيتي (البطل بـ100 نقطة).

وقال مورينيو في حواره مع ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، والذي نقلته صحيفة "مترو": "عودتي إلى مانشستر؟ إنها شائعات غير صحيحة، ورغم ذلك أشعر أنه لا تزال هناك طريقة يمكنني من خلالها تحقيق لقب الدوري مع الشياطين الحمر".

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وأضاف: "الفوز بالبريميرليج مع اليونايتد؟ نعم هناك طريقة، إذا تمت إدانة مانشستر سيتي بمخالفة قوانين اللعب المالي النظيف، فربما يخسرون بضع نقاط وسنفوز بلقب موسم (2017-18)، لقد بذلنا قصارى جهدنا خلال هذا الموسم".

ويواجه مانشستر سيتي 115 اتهامًا بشأن مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، حيث ستبدأ رابطة الدوري الإنجليزي في التحقيق بهذه القضية الكبرى، وتشير التقارير إلى أن السيتي يمكن أن يواجه عقوبات ضخمة منها الهبوط لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وفي حديثه بشكل عام عن الفترة التي قضاها كمدرب لمانشستر يونايتد، قال مورينيو: "لقد أحببت ذلك، أحببت وقتي هناك. لقد كنت فخورًا جدًا بهذه التجربة، وشعرت بسعادة مطلقة بعد رحيلي بعامين، عندما شاركت في تحليل مباراة مع روي كين وشعرت برد فعل الجمهور. لقد كانت أجواءً رائعة وأحببت وقتي هناك".

ورحل مورينيو البالغ من العمر 61 عامًا، عن مانشستر يونايتد بعد بداية سيئة في موسم 2018-2019، حيث حقق 7 انتصارات فقط من 17 مباراة بالدوري، ليترك الفريق متخلفًا بفارق 19 نقطة عن متصدر الدوري.