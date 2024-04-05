بسبب 8 كيلو .. جولر يتحول بدنيًا إلى نسخة من أوزيل في ريال مدريد!

استمع لنصيحة الجهاز الفني

يحرص أردا جولر لاعب ريال مدريد، على فرض نفسه بأقصى شكل ممكن، من أجل الحصول على فرصته الكاملة مع النادي الإسباني.

صانع الألعاب الشاب انضم إلى ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فنربخشه التركي، ولكن الإصابات تسببت في الحد من مشاركته بانتظام مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

صحيفة "as" الإسبانية سلطت الضوء على العمل المبهر الذي يقوم به صاحب الـ19 سنة في صالة الألعاب الرياضية، وذلك للوصول إلى أفضل حالة بدنية ممكنة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن جولر استمع لنصيحة الجهاز الفني للفريق باكتساب المزيد من الوزن، وهو ما قام به بالفعل، ليصل وزنه من 62 إلى 70 كيلو جرامات، محققًا زيادة وصلت إلى 8 كيلو على مدار تسعة أشهر.

وأوضحت أن جولر يريد التخلص من وصفه بـ"اللاعب المهاري النحيف"، عن طريق زيادة الكتلة العضلية لديه بالتمارين الشاقة والمكثفة التي تستمر لساعات، مما انعكس عليه بالإيجاب وأدى إلى ارتفاع لياقته وابتعاد الإصابات عنه.

الأمر يشبه بكثير ما يقوم به النجم الألماني مسعود أوزيل، الذي ظهر مؤخرًا في العديد من المقاطع في حالة بدنية أذهلت جميع متابعيه، حيث لم يظهر بهذه الحالة أبدًا قبل اعتزاله كرة القدم.

جدير بالذكر أن جولر شارك في 7 مباريات مع ريال خلال هذا الموسم، ونجح في هز الشباك مرة واحدة فقط ضد سيلتا فيجو.