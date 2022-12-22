بسبب 30 مليون يورو .. برشلونة قد لا يضم لاعبين جدد في يناير

أزمة للنادي الكتالوني في الميركاتو الشتوي

يواجه نادي برشلونة الإسباني، أزمة قوية قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بسبب قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا، ترك فجوة في ميزانية النادي الكتالوني بـ27 مليون يورو بالإضافة لـ3 ملايين أخرى.

وأوضحت أن الميزانية المطلوبة من رابطة الدوري الإسباني، تتطلب تخفيض فاتورة الأجور من 108 مليون يورو إلى 100 مليون فقط.

وأشارت إلى أن خطوة التخلي عن جيرارد بيكيه واتفاقية الرعاية مع شركة "Whitebit" لم تسفر عن حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

ومن جانبه يعمل جوان لابورتا رئيس برشلونة على التفاوض لإدخال بعض الأموال من شركات الرعاية لميزانية النادي، لضبط الأمور بشكل أفضل للتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في شهر يناير القادم.