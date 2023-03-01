بسبب نجم مانشستر سيتي .. تياجو سيلفا يسخر من "ذا بيست"

عبر مدافع تشيلسي، تياجو سيلفا، عن اندهاشه من تصنيف الفيفا، لمهاجم مانشستر سيتي والأرجنتين جوليان ألفاريز، في جائزة الأفضل.

وفاز ميسي بالجائزة للمرة الثانية، بعد عام مذهل قاد فيه الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم منذ 36 عامًا، في قطر.

وعلق قائد تشيلسي عبر انستجرام، على تحقيق ألفاريز المركز السابع في قائمة الأفضل، حيث كتب سليفا "إنها مزحة" ردًا على صانع محتوى برازيلي، ينتقد تصنيف الأرجنتيني بالجائزة.

واحتل ألفاريز المركز السابع في التصويت، رغم تواجده على مقاعد بدلاء الستيزنس طوال الموسم، متقدماً على نجوم كبار أمثال نيمار، ودي بروينه، وفينيسيوس جونيور.

وقبل انتقال ألفاريز إلى مانشستر سيتي، في يناير 2022، سجل 11 هدفًا في 17 مباراة بالدوري مع ريفر بلايت، ثم أحرز أربع أهداف مع الأرجنتين بكأس العالم.