بسبب نجم ألمانيا .. شاكيرا تصدم بيكيه بالإفصاح عن فريقها المفضل!

مفاجأة غير متوقعة

المطربة العالمية شاكيرا أعلنت عن تشجيعها لأحد كبار أوروبا، ليس برشلونة ولا حتى ريال مدريد نكاية في جيرارد بيكيه، ولكن فريق آخر في إنجلترا.

شاكيرا سبق أن ساندت برشلونة في كل المناسبات الممكنة خلال فترة ارتباطها بالمدافع المعتزل، وبعد الانفصال يبدو أن قلبها بدأ يميل إلى نادي آرسنال الإنجليزي والسبب كاي هافيرتس!

القصة تعود إلى مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والتي انتهت بفوز المدفعجية بنتيجة 4/0، وهي المواجهة التي سجل فيها هافيرتس هدفه الرسمي الأول بقميص المدفعجية بعد سلسلة من الانتقادات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جماهير آرسنال استخدمت أغنية شاكيرا المعروفة "واكا واكا" التي أصدرتها في كأس العالم 2010 من أجل الاحتفال بهدف هافيرتس في شباك بورنموث وهو ما لفت أنظار المطربة الكولومبية.

وقامت شاكيرا بمشاركة مقطع فيديو للجماهير وهي تقوم بترديد أغنية تم تأليفها للنجم الألماني مع الاستعانة ببعض كلمات أغنية "واكا واكا" لضبط الإيقاع، وعلقت شريكة بيكيه السابقة على الفيديو قائلة:"هيا يا آرسنال".

ولا تعتبر هذه المرة الوحيدة التي تظهر فيها شاكيرا وهي تدعم الفريق اللندني، حيث تواجدت في مدرجات ملعب الإمارات هذا الموسم لمشاهدة مباراة الفريق مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.